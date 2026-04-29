RAM SpA chiude il 2025 con +39% di crescita nel valore della produzione

A fine 2025, RAM S.p.A., società che si occupa di logistica, infrastrutture e trasporti, ha registrato un aumento del 39% nel valore della produzione rispetto all’anno precedente. La società, controllata dal Ministero delle Infrastrutture, ha mostrato una crescita significativa nei risultati economici, evidenziando un incremento consistente delle attività svolte nel settore. La crescita si riflette nei dati ufficiali pubblicati dall’azienda stessa.

RAM S.p.A. Logistica-Infrastrutture-Trasporti, società in house del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), ha chiuso l'esercizio 2025 registrando risultati positivi, che testimoniano il rafforzamento del suo ruolo strategico a supporto del MIT e delle principali politiche pubbliche nei settori della logistica, della portualità e del trasporto marittimo. Il valore della produzione ha raggiunto i 7,743 milioni di euro, segnando un incremento del 39% rispetto ai 5,548 milioni dell'anno precedente. Questo dato è accompagnato da una significativa crescita dell'organico aziendale, passato da 31 a 50 unità nel biennio 2024-2025, pari a un aumento del 61%, a conferma della volontà di RAM di potenziare le proprie competenze operative.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - RAM S.p.A. chiude il 2025 con +39% di crescita nel valore della produzione Notizie correlate Leggi anche: Ferretti, il 2025 si chiude nel segno della crescita: ricavi a 1,2 miliardi. Sullo sfondo resta l'Opa e l'offerta del miliardario ceco Gruppo Hera, utile in crescita e investimenti record: nel 2025 distribuito valore al territorio per più di 2 miliardiIl bilancio approvato dal Cda segna un balzo del 20% negli interventi su ambiente e reti.