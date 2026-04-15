Roma quanto vali? Effetto Gasperini | cresce il valore della rosa giallorossa

La Roma si colloca tra le squadre più valorizzate della Serie A, superando molte altre formazioni e posizionandosi dietro solo al Como, che ha ingaggiato il centrocampista Fàbregas. La crescita del valore della rosa è stata influenzata dall’andamento delle ultime partite e dal rendimento dei giocatori. La squadra giallorossa si conferma tra le più apprezzate nel campionato italiano, con un patrimonio che si attesta tra i più alti della massima divisione.

La Roma è tra le squadre più valorizzate della nostra Serie A, dietro solo al super Como di Fàbregas. Le analisi dei calciatori tra boom e cali di prestazione Alla 32ª giornata di Serie A, la stagione della Roma non si misura solo con i risultati sul campo, ma anche attraverso un dato sempre più rilevante e numerico: il valore economico della rosa. Secondo le analisi di Transfermarkt, i giallorossi sono tra le squadre che hanno registrato la maggiore crescita nel corso dell’anno, secondi solo al Como. Un risultato che porta la firma di Gian Piero Gasperini, capace di valorizzare l’organico e incrementare il rendimento dei singoli. Il valore complessivo della rosa romanista supera oggi i 450 milioni di euro, collocando il club tra le prime quattro forze del campionato sotto questo aspetto.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma quanto vali? Effetto Gasperini: cresce il valore della rosa giallorossa Notizie correlate Juventus, scende il valore della rosa rispetto all’inizio della stagione: ecco di quanto si è abbassatodi Redazione JuventusNews24Juventus, scende il valore della rosa rispetto all’inizio della stagione in corso. Leggi anche: Gasperini, compleanno a Roma tra Maradona e la passione giallorossa Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Roma in orbita Champions: la tripletta di Malen accende la sfida; De Rossi-Roma, ci risiamo: l'indiscrezione sul ritorno. Roma, Gasperini-Ranieri: l'ora della resa dei contiÈ l’ora delle scelte. I Friedkin all’ennesimo bivio della loro gestione romanista: Ranieri o Gasperini, non c’è altra ... iltempo.it Roma, Gasperini replica piccato alle bordate di Ranieri, è rotturaÈ scoppiato il caso nell'ambiente Roma: dalle parole di Ranieri alla risposta contrariata di Gasperini dopo la vittoria contro il Pisa. Dalle divergenze sull'Atalanta al mercato ... sport.virgilio.it Roma, effetto Malen per il sogno Champions: Gasperini sfida lo scetticismo #ASRoma x.com Roma, effetto Wesley: numeri in calo senza il brasiliano e Gasperini spera nel rientro contro il Pisa facebook