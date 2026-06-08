Roma tragedia su viale Isacco Newton | 89enne muore investita

Da cdn.ilfaroonline.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna di 89 anni è deceduta dopo essere stata investita da un’auto in viale Isacco Newton, nel quadrante sud-ovest di Roma. L’incidente è avvenuto questa mattina, senza altri veicoli coinvolti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’anziana non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

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Roma, 8 giugno 2026 – Una donna di 89 anni è morta dopo essere stata investita da un’auto in viale Isacco Newton, nel quadrante sud-ovest di Roma. Il tragico incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, all’altezza del civico 65, nella zona di Monteverde-Colli Portuensi. Secondo le prime informazioni, l’anziana stava attraversando la carreggiata quando è stata travolta da una Fiat Panda condotta da un uomo di 78 anni. Sul posto sono intervenuti gli agenti del XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale di Roma Capitale per i rilievi e gli accertamenti necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori del 118, per la donna, cittadina italiana, non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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