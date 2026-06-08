Donna anziana morta investita da un' auto a Roma in viale Isacco Newton fermato il 78enne alla guida
Una donna anziana è deceduta dopo essere stata investita da un'auto in viale Isacco Newton a Roma. L'auto, guidata da un uomo di 78 anni, ha investito la donna mentre attraversava la strada a piedi. L'uomo è stato fermato dai carabinieri sul posto. La vittima è stata soccorsa ma è deceduta poco dopo. La polizia ha sequestrato il veicolo e avviato le indagini sull'incidente.
Morta a Roma un’89enne investita da un’auto mentre attraversava la strada. L’anziana donna è stata travolta in via Isacco Newton da una macchina guidata da un 78enne, fermato dalla polizia capitolina. A nulla sono serviti i soccorsi arrivati sul luogo dell’incidente, troppo gravi le lesioni subite dalla vittima. L’incidente a Roma L’impatto fatale è avvenuto nella tarda mattinata di lunedì 8 giugno, lungo via Isacco Newton, in zona Colli Portuensi, quadrante sud-ovest di Roma. Secondo quanto ricostruito finora, la donna stava attraversando la strada in prossimità delle strisce pedonali, all’altezza del civico 65. L’89enne è stata travolta da una Fiat Panda con al volante un anziano, che al momento dello scontro si è fermato per cercare di prestare i primi soccorsi alla vittima. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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85ENNE MUORE INVESTITA DAVANTI CASA: 'E' UN TRATTO DI STRADA PERICOLOSISSIMO' | 10/12/2025
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