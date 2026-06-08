Donna anziana morta investita da un' auto a Roma in viale Isacco Newton fermato il 78enne alla guida

Notizia in breve

Una donna anziana è deceduta dopo essere stata investita da un'auto in viale Isacco Newton a Roma. L'auto, guidata da un uomo di 78 anni, ha investito la donna mentre attraversava la strada a piedi. L'uomo è stato fermato dai carabinieri sul posto. La vittima è stata soccorsa ma è deceduta poco dopo. La polizia ha sequestrato il veicolo e avviato le indagini sull'incidente.