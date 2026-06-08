Roma svela i suoi tesori | riaprono nove antichi siti

Roma ha aperto di nuovo nove siti archeologici, tutti restaurati recentemente grazie al programma PNRR – Caput Mundi. Le strutture sono state riaperte con visite gratuite e saranno accessibili al pubblico per un periodo limitato. La Sovrintendenza Capitolina ha organizzato queste aperture straordinarie per mostrare i lavori di recupero e valorizzazione dei luoghi storici. Le visite sono state programmate in modo da permettere ai visitatori di scoprire i tesori nascosti della città.

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