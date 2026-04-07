Tesori nascosti e degustazioni | Roma svela i suoi uliveti segreti e c' è un nuovo Festival

Roma apre le sue porte agli appassionati di olio extravergine con un evento dedicato alla scoperta dei suoi uliveti sconosciuti. Durante il festival, si tengono masterclass di assaggio, workshop e visite culturali, oltre a riti antichi e attività sportive come l’Appia Run. È inoltre prevista la consegna del Premio L’Eterno, che riconosce i produttori e le personalità impegnate nella promozione della tradizione dell’olio romano a livello internazionale.

Nasce il Primo Festival Olio di Roma IGP. Dal 10 al 21 aprile 2026, un ricco programma di appuntamenti condurrà i visitatori in un percorso immersivo tra i tesori nascosti della Roma antica, unendo la cultura e il gusto della scoperta all'eccellenza dell'olio. “Abbiamo iniziato un recupero degli ulivi - ha spiegato l'assessora all'agricoltura di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi - non solo da un punto di vista di produzione agricola, ma anche in solidarietà, poi per mantenere i nostri ulivi storici. Si è partiti dal Parco del Colosseo, in questi giorni stiamo sistemando Villa Glori che ha un uliveto meraviglioso, Villa Chigi, tanti uliveti sparsi per la città”. 🔗 Leggi su Romatoday.it Giornate Fai, Ascoli apre i suoi tesori nascostiSabato 21 e domenica 22 marzo tornano per la 34ª edizione le ‘Giornate Fai di Primavera’. Piazza Armerina: Violante Placido svela tesori nascostiViolante Placido ha portato il suo spettacolo Femmes fatales nel Teatro Garibaldi di Piazza Armerina, trasformando la visita in un tour culturale... Temi più discussi: Pianeta Vivente – Festival della Biodiversità; Il Festival della Biodiversità a Palermo: visite, passeggiate, esperienze e degustazioni; Nasce il primo Festival dell’Olio di Roma IGP, un mese di eventi tra storia, arte, tradizioni e gusto; Festival olio di roma igp ad aprile 2026. Il Festival della Biodiversità a Palermo: visite, passeggiate, esperienze e degustazioniUn programma gratuito dal 10 al 12 aprile alla scoperta delle diverse anime della biodiversità per scoprire il patrimonio naturale e culturale della città ... balarm.it Relitti nascosti e rotte delle spezie: le migliori mete per cercare tesoriDalle monete d'oro ai relitti sommersi: ecco le migliori destinazioni di caccia al tesoro per chi è in cerca di avventura. View on euronews ... msn.com Sabato 4 aprile: una giornata tra mercatini, tesori nascosti e la movida bergamasca: Il pomeriggio è il momento perfetto per lasciarsi condurre per mano da una guida, perché oggi i tesori della provincia aprono le porte a visitatori curiosi. A Bergamo città, alle 1 - facebook.com facebook #Pasqua d'arte ad Ancona tra mostre, archeologia e tesori nascosti: riaprono infatti le visite guidate all'Anfiteatro Romano, aperti le chiese e i musei con le mostre su Tiziano, Lorenzo Lotto e Umberto Grati. Tutte le info shorturl.at/shC4T (Foto Andrea Savolini) x.com