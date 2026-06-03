Nove siti archeologici restaurati riaprono al pubblico | visite gratuite dal 7 giugno

Notizia in breve

Nove siti archeologici di Roma Capitale sono stati restaurati e riaperti al pubblico. Le visite saranno gratuite e si svolgeranno a partire dal 7 giugno, con un calendario di visite straordinarie. Gli interventi di restauro e valorizzazione sono stati realizzati dalla Sovrintendenza Capitolina nell’ambito del programma PNRR – Caput Mundi. La riapertura temporanea permette di visitare i siti fino a una data non specificata.