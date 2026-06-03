Nove siti archeologici restaurati riaprono al pubblico | visite gratuite dal 7 giugno

Da romatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nove siti archeologici di Roma Capitale sono stati restaurati e riaperti al pubblico. Le visite saranno gratuite e si svolgeranno a partire dal 7 giugno, con un calendario di visite straordinarie. Gli interventi di restauro e valorizzazione sono stati realizzati dalla Sovrintendenza Capitolina nell’ambito del programma PNRR – Caput Mundi. La riapertura temporanea permette di visitare i siti fino a una data non specificata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Con il completamento degli interventi di restauro e valorizzazione curati dalla Sovrintendenza Capitolina nell’ambito del programma PNRR – Caput Mundi, nove siti archeologici di Roma Capitale aprono eccezionalmente al pubblico con un calendario di visite straordinarie gratuite a partire da. 🔗 Leggi su Romatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Monte Sant’Angelo celebra i suoi due Siti UNESCO: dal 25 giugno al 12 luglio eventi, visite, esperienze e l’incontro speciale con AssisiDal 25 giugno al 12 luglio, Monte Sant’Angelo organizza una serie di eventi, visite e attività legate ai due Siti UNESCO della città.

Salute donna, dal 22 al 29/4 visite gratuite in 250 ospedaliDal 22 al 29 aprile si svolge l'undicesima Giornata nazionale della salute della donna, durante la quale si terranno visite gratuite in 250 ospedali.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web