Nove siti archeologici restaurati riaprono al pubblico | visite gratuite dal 7 giugno
Nove siti archeologici di Roma Capitale sono stati restaurati e riaperti al pubblico. Le visite saranno gratuite e si svolgeranno a partire dal 7 giugno, con un calendario di visite straordinarie. Gli interventi di restauro e valorizzazione sono stati realizzati dalla Sovrintendenza Capitolina nell’ambito del programma PNRR – Caput Mundi. La riapertura temporanea permette di visitare i siti fino a una data non specificata.
Con il completamento degli interventi di restauro e valorizzazione curati dalla Sovrintendenza Capitolina nell’ambito del programma PNRR – Caput Mundi, nove siti archeologici di Roma Capitale aprono eccezionalmente al pubblico con un calendario di visite straordinarie gratuite a partire da. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Notizie e thread social correlati
Monte Sant’Angelo celebra i suoi due Siti UNESCO: dal 25 giugno al 12 luglio eventi, visite, esperienze e l’incontro speciale con AssisiDal 25 giugno al 12 luglio, Monte Sant’Angelo organizza una serie di eventi, visite e attività legate ai due Siti UNESCO della città.
Salute donna, dal 22 al 29/4 visite gratuite in 250 ospedaliDal 22 al 29 aprile si svolge l'undicesima Giornata nazionale della salute della donna, durante la quale si terranno visite gratuite in 250 ospedali.