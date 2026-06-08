Roma sud più soldi per nuove telecamere Il IX municipio ottiene 600mila euro

Il IX municipio di Roma ha ricevuto 600mila euro in più per l’installazione di nuove telecamere di videosorveglianza. La somma è destinata a rafforzare la sicurezza nelle aree considerate più a rischio. I fondi sono stati assegnati per aumentare la presenza di sistemi di sorveglianza nel territorio. La decisione riguarda specificamente zone con problemi di sicurezza. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo ai tempi o alle modalità di installazione.

Il IX municipio ha ottenuto un incremento di risorse finanziarie per installare altre telecamere di videosorveglianza nei territori particolarmente critici. Come fa sapere il vicepresidente Augusto Gregorio, dal Comune arrivano 600mila euro. Il piano sicurezza del IX municipioIl piano di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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