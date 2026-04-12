Roma stop all’acqua nel Municipio IX | arrivano le autobotti

A Roma, nel Municipio IX, l’erogazione dell’acqua verrà sospesa a causa di un intervento di manutenzione sulla rete idrica programmato da Acea Ato 2. La sospensione avrà inizio nella mattinata di martedì 14 aprile e si concluderà nella mattinata di mercoledì 15 aprile. Per garantire l’approvvigionamento idrico durante questo periodo, saranno impiegate autobotti in diverse zone del municipio.

Acea Ato 2 ha programmato un intervento di manutenzione sulla rete idrica nel Municipio IX di Roma, con conseguenti sospensioni del flusso d’acqua previste tra la mattinata di martedì 14 aprile e la mattina di mercoledì 15 aprile. L’operazione mira a incrementare l’efficienza del servizio idrico locale, ma comporterà potenziali cali di pressione o assenza totale dell’erogazione in diverse zone della città. L’attività tecnica, che inizierà alle ore 07:30 di martedì 14 aprile per concludersi alle 07:30 del giorno successivo, colpirà un vasto perimetro urbano. I residenti che si trovano nelle vicinanze di Largo Castel Bolognese, delle Scalette...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, stop all’acqua nel Municipio IX: arrivano le autobotti Stop al servizio idrico per 12 ore nel VI Municipio di Roma il 27 gennaio 2026: orari e dove manca l’acquaStop all'acqua a Roma per 12 ore: sospensione idrica nel VI Municipio nella giornata di domani, martedì 27 gennaio 2026. Leggi anche: Roma: sabato e domenica open day Carta identita’ elettronica in Municipio II, VI, VII e IX