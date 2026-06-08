Roma sgomberata area verde vicino alla Scalinata del Righetto

L’area verde vicino alla Scalinata del Righetto è stata sgomberata questa mattina. Agenti delle forze dell’ordine hanno allontanato alcune persone presenti sul sito, che era stato occupato senza autorizzazione. Dopo l’intervento, sono stati rimossi materiali e strutture temporanee. La zona è ora sotto sorveglianza, in attesa di eventuali interventi di recupero o di riqualificazione. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulle modalità dell’operazione.

Roma, 8 giugno 2026 – È stata ripristinata la sicurezza nell’area verde di via Aurelio Saffi, nei pressi della Scalinata del Righetto, dove gli agenti del XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenuti a seguito delle numerose segnalazioni dei cittadini per una situazione di degrado e occupazione impropria dello spazio pubblico. L’operazione, svolta nell’ambito delle attività di controllo del territorio, ha riguardato una zona a ridosso di viale Trastevere, dove da tempo erano presenti masserizie, materiali abbandonati e strutture di fortuna. Sul posto è intervenuto anche il personale di AMA – Decoro Urbano, che ha provveduto alla rimozione di diversi metri cubi di rifiuti e oggetti accumulati nell’area. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Rocamadour et la Vallée de la Vézère, trésors entre Lot et Dordogne | Trésors du Patrimoine

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