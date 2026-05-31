A Bergamo, presso il quartiere della Trucca, si sta sviluppando un progetto che comprende un apart-hotel e una nuova area verde. Sono previsti 38 appartamenti, di cui circa la metà destinati a residenze permanenti e l’altra metà a affitti brevi, destinati a ospitare persone in viaggio per studio, lavoro o cure. L’intervento include anche la realizzazione di spazi dedicati al verde pubblico.

IL PROGETTO. Previsti 38 appartamenti: metà residence, metà per affitti brevi per studio, lavoro o salute. Al Comune un parco come opera pubblica. Passando da via Martin Luther King ci sono ancora le recinzioni che il vecchio operatore aveva posizionato per annunciare un intervento immobiliare mai decollato. Era il 2018. Ma con il passaggio di proprietà, i lavori hanno preso vigore ed entro la primavera del prossimo anno – questo l’obiettivo della società «Edil Investments srl» che ha ritirato l’area – un nuovo «apart-hotel» sarà inaugurato a pochi passi dall’ospedale Papa Giovanni XXIII. Si chiamerà «The Leaf. Green apartments», un intervento che si sviluppa su un’area di oltre 20mila metri quadrati, di cui 17mila ceduti al Comune di Bergamo che, questo il risvolto pubblico, qui ricaverà un’area verde, accanto al parco della Trucca. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Bergamo, alla Trucca un «apart-hotel» e anche una nuova area verde

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