Roma | proseguono lavori per riqualificare mercato storico di via Sannio

Continuano i lavori di riqualificazione del mercato storico di via Sannio a Roma. La commissione Giubileo e quella del commercio si sono riunite in modalità mista e hanno effettuato un sopralluogo presso il cantiere dedicato a questo intervento.

Proseguono i lavori di riqualificazione del mercato storico di via Sannio, situato a Roma. La seduta congiunta della commissione Giubileo e della commissione commercio, tenutasi in modalità mista, ha visto un sopralluogo presso il cantiere giubilare dedicato a questo importante intervento. Insieme all’Ingegnere Luigi De Minicis, Project Manager della Società Giubileo Spa, è stato fatto il punto sulla situazione attuale del progetto, il quale è finanziato con un investimento di 6 milioni di euro e mira a creare un nuovo mercato, superando così il degrado dell’area circostante. Dettagli sul Progetto di Riqualificazione. “Il cantiere prevede la... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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