Mezzo milione di euro per riqualificare immobili nel centro storico di Tarquinia

La giunta regionale ha approvato una delibera che prevede lo sblocco di circa mezzo milione di euro destinati alla riqualificazione di immobili nel centro storico di Tarquinia. La decisione è stata presa su proposta dell’assessore al Patrimonio e riguarda interventi di recupero di beni immobili nel comune. I fondi sono stati destinati specificamente alla riqualificazione di edifici situati nel centro storico, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di questi immobili.

La giunta regionale, su proposta dell’assessore al Patrimonio, Fabrizio Ghera, ha approvato una delibera che sblocca importanti finanziamenti per il recupero di beni immobili situati nel comune di Tarquinia. L'intervento punta a restituire piena funzionalità a strutture che da tempo attendevano.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Tarquinia, controlli interforze nel centro storico: nel mirino alcol ai minori e drogaTarquinia, 23 marzo 2026 – Nel corso di un articolato servizio interforze di controllo del territorio, la polizia locale di Tarquinia, coordinata dal... Cinisello, in arrivo un milione di euro per riqualificare Villa GhirlandaSpazi espositivi d’avanguardia in un ambiente storico, "dove la bellezza del passato incontra le visioni artistiche rivolte al futuro".