Roma lancia Julia 2.5 l' assistente virtuale AI sul portale del comune

Roma ha presentato l'8 giugno 2026 Julia 2.5, la nuova versione dell'assistente virtuale basato su intelligenza artificiale generativa. L'assistente è ora accessibile tramite il portale istituzionale del comune.

Roma Capitale ha presentato l'8 giugno 2026 in Campidoglio Julia 2.5, la nuova versione dell'assistente virtuale basato sull'intelligenza artificiale generativa, ora disponibile anche sul portale istituzionale del comune. L'obiettivo è offrire a cittadini, turisti e visitatori uno strumento. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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L’assistente virtuale del ComuneDopo San Donato, anche il Comune di Rozzano ha introdotto un assistente virtuale basato sull'intelligenza artificiale, chiamato “Sofia”.