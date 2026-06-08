L' assistente virtuale Julia 2.5 sul sito del Comune di Roma
Da oggi, sul sito del Comune di Roma è attivo l'assistente virtuale Julia 2.5, un'intelligenza artificiale progettata per rispondere alle domande degli utenti. La funzione permette di ottenere informazioni su servizi pubblici, pratiche amministrative e orari di apertura. Julia 2.5 è accessibile 24 ore su 24, offrendo un supporto immediato ai cittadini che consultano il portale online. Non sono stati comunicati dettagli tecnici sul funzionamento o le modalità di interazione.
AGI - L'intelligenza artificiale entra anche sul sito di Roma Capitale. Da oggi, l'assistente virtuale urbano "Julia 2.5" sbarca ufficialmente sul portale istituzionale dell'ente per guidare cittadini e turisti tra gli oltre 160 mila contenuti e i 90 servizi online della macchina capitolina. Non più un semplice chatbot sperimentale confinato su canali isolati, ma un vero e proprio "orchestratore intelligente" integrato nel sito web da 18 milioni di accessi, sviluppato con un network di partner tecnologici guidato da Microsoft e 01 Sistemi (Gruppo Maggioli). Nel corso della presentazione in Campidoglio, il sindaco Roberto... 🔗 Leggi su Agi.it
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