L' assistente virtuale Julia 2.5 sul sito del Comune di Roma

Notizia in breve

Da oggi, sul sito del Comune di Roma è attivo l'assistente virtuale Julia 2.5, un'intelligenza artificiale progettata per rispondere alle domande degli utenti. La funzione permette di ottenere informazioni su servizi pubblici, pratiche amministrative e orari di apertura. Julia 2.5 è accessibile 24 ore su 24, offrendo un supporto immediato ai cittadini che consultano il portale online. Non sono stati comunicati dettagli tecnici sul funzionamento o le modalità di interazione.