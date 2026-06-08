Roma | Julia sbarca su sito comunale e semplifica accesso servizi a luglio applicazione

Da oggi, l'intelligenza artificiale Julia è disponibile sul sito del Comune di Roma. La piattaforma permette di accedere facilmente a servizi come la richiesta di certificati di matrimonio, il pagamento di multe e tributi, e la gestione di voucher per sport e musica. La funzionalità, attiva anche tramite un'applicazione prevista per luglio, semplifica le pratiche amministrative online e riduce i tempi di gestione delle pratiche per i cittadini.

Dalle pratiche per le nozze al pagamento di una multa, dai moduli per ottenere i voucher per lo sport o la musica, fino alle modalità per saldare una multa o un tributo, da oggi Julia, l’intelligenza artificiale del Comune di Roma, è ufficialmente disponibile sul portale istituzionale. A partire da luglio, inoltre, Julia sarà accessibile anche tramite un’applicazione scaricabile sul cellulare. Attraverso una registrazione con Carta d’Identità elettronica o SPID, i cittadini potranno effettuare in modo pratico e diretto tutte le operazioni realizzabili online. Un Sistema Multilingue per Tutti. Il sistema è progettato per essere multilingue, consentendo così anche agli stranieri e ai turisti di trovare rapidamente le informazioni necessarie. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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