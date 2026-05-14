Marina Julia 2026 | nuovi servizi e regole per la stagione balneare

Per la stagione balneare 2026 a Marina Julia sono state introdotte nuove regole e servizi. Tra le novità, è stato previsto un servizio di ristorazione che permette di mangiare direttamente sul mare. Sono stati inoltre stabiliti nuovi divieti riguardanti l’uso della spiaggia, che riguardano principalmente le attività consentite e i comportamenti ammessi dai bagnanti. Le modifiche sono state comunicate alle autorità locali e ai gestori delle strutture presenti nell’area.

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? Domande chiave Dove potrai mangiare direttamente sul mare grazie al nuovo servizio? Quali sono i nuovi divieti per chi vuole usare la spiaggia? In quali aree specifiche è consentito portare il cane in spiaggia? Come cambieranno i servizi per le persone con disabilità motoria??? In Breve Inaugurazione ufficiale il 5 giugno alle ore 11:00 presso la scalinata di Marina Julia. Anna Maria Cisint punta sull'economia blu per integrare turismo, nautica e sport. Due terzi della spiaggia libera, ci . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marina Julia 2026: nuovi servizi e regole per la stagione balneare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Napoli, firmata l’ordinanza per la stagione balneare 2026: ecco le regoleAl via la stagione balneare 2026 a Napoli: il sindaco firma l'ordinanza con le regole per l'accesso alle spiagge, la qualità delle acque e le zone... Stagione balneare 2026, firmata l'ordinanza naturista: tutte le regole previsteSi avvicina l'apertura ufficiale della nuova stagione balneare e, mentre riparte la sosta a pagamento e il servizio del Navetto Mare sui lidi, il... Argomenti più discussi: Tuffi e tintarella a Monfalcone: tutto pronto a Marina Julia e Marina Nova; Monfalcone inaugura la stagione balneare: Litorale organizzato per la sicurezza dei bagnanti; Le spiagge di Monfalcone pronte per l’estate: l’inugurazione e le novità della stagione; La costa del Friuli Venezia Giulia si vive via mare: nell’estate 2026 tutte le località balneare e lagunari collegate con servizi barca. MONFALCONE - Al via le attività il 22 maggio. Festa prevista il 5 giugno alle 11 alla scalinata di Marina Julia. Tutte le novità per il 2026. ilgoriziano.it/articolo/monfa… #monfalcone #ilgoriziano x.com