Donna di 89 anni travolta da una moto | morta sul colpo

Nella mattinata di oggi a San Giorgio in Bosco si sono verificati due incidenti mortali. Il primo ha coinvolto un’auto che ha investito e ucciso un uomo sul colpo. Nel pomeriggio, si è verificato un secondo incidente in cui una donna di 89 anni è stata travolta da una moto e è deceduta immediatamente. Entrambi gli eventi sono sotto indagine da parte delle forze dell’ordine.

Investimento mortale a Campodoro. E' successo oggi 31 marzo alle 18 in via Municipio. A perdere la vita Anna Polese del posto. In ospedale l'investitore, un motociclista di 42 anni di Grisignano di Zocco in provincia di Vicenza Dopo il dramma di stamani a San Giorgio in Bosco con un uomo ucciso sul colpo da un'auto che l'ha travolto, il 31 marzo si è chiuso con un secondo incidente mortale. Nel tardo pomeriggio odierno, alle 18 in via Municipio a Campodoro una anziana donna di 89 anni, Anna Polese, mentre stava rientrando a casa dopo aver trascorso qualche ora a casa di amici, è stata investita da un motociclista di 42 anni residente a Grisignano di Zocco in provincia di Vicenza in sella ad una Yamaha. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Articoli correlati Leggi anche: Travolta da un camion mentre è in sella a una scooter, morta una donna: la vittima è Angela Varzaru Cammina a bordo strada, donna travolta da un’auto sulla Cassia Sud muore sul colpoLa donna, Mallawage Seetha Jayaratnb, stava andando al lavoro quando è stata presa in pieno dalla Fiat Panda guidata da un ragazzo di vent'anni. Altri aggiornamenti su Donna di 89 anni travolta da una moto... Discussioni sull' argomento Portano via tremila euro ad un'anziana: truffatori arrestati a Orsogna; Baby rapinatori scippano un'anziana di 89 anni, la figlia Roberta: Noi ancora in attesa di giustizia; Si finge carabiniere e truffa un’anziana: arrestato un 35enne catanese; Lonato, malore al seggio elettorale: muore un uomo di 89 anni - Radio Bruno. Donna morsa da un lupo nel centro di Amburgo davanti all'Ikea - facebook.com facebook Dieci anni di Marzo Donna, Ottobre Rosa e Novembre Donna: più di 1400 eventi dedicati alle mille sfaccettature dell’universo femminile! Questa mattina, a Ca’ Farsetti, sono state premiate le associazioni, i cittadini, le Municipalità e le realtà imprenditori x.com