Francesco Silvestro il senatore di Forza Italia indagato per violenza sessuale | l’inchiesta a Roma
La Procura di Roma sta indagando su un senatore di Forza Italia e un carabiniere per violenza sessuale e tentata violenza privata. L’indagine riguarda presunti fatti avvenuti nella capitale. Nessuna delle persone coinvolte ha ancora reso dichiarazioni ufficiali. Le indagini sono in corso e al momento non ci sono altre informazioni disponibili.
La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta per le ipotesi di violenza sessuale e tentata violenza privata nei confronti del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro e di un carabiniere Antonio P., entrambi iscritti nel registro degli indagati dopo la denuncia presentata da un’imprenditrice. Oltre alle pesanti accuse rivolte al politico, a far discutere sono state le parole pronunciate dallo stesso Silvestro riguardo all’episodio e per le quali si è poi scusato il diretto interessato. La denuncia. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la vicenda sarebbe avvenuta negli uffici parlamentari situati nel complesso di San Luigi dei Francesi, nel centro della Capitale, un anno fa. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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Francesco Silvestro e un carabiniere indagati dopo un'accusa di violenza sessuale in Senato
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Oltre al senatore Francesco Silvestro, che è anche presidente della Bicamerale per gli affari regionali, per il caso della violenza sessuale avvenuta nello studio del parlamentare, è indagato anche un carabiniere. L’accusa è di violenza privata. L’indagine nasc x.com
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