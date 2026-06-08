Francesco Silvestro il senatore di Forza Italia indagato per violenza sessuale | l’inchiesta a Roma

Notizia in breve

La Procura di Roma sta indagando su un senatore di Forza Italia e un carabiniere per violenza sessuale e tentata violenza privata. L’indagine riguarda presunti fatti avvenuti nella capitale. Nessuna delle persone coinvolte ha ancora reso dichiarazioni ufficiali. Le indagini sono in corso e al momento non ci sono altre informazioni disponibili.