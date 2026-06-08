Roma incorona Cremonini | doppio sold out e l' annuncio
Due concerti di Cesare Cremonini al Circo Massimo di Roma hanno registrato il tutto esaurito, con oltre 70.000 persone presenti in entrambe le serate. L’artista ha eseguito uno spettacolo di più di due ore, ripercorrendo i suoi 25 anni di carriera. L’artista ha commentato l’evento definendolo un’esperienza memorabile, sottolineando l’entusiasmo suscitato tra il pubblico durante entrambe le serate.
“Abbiamo fatto il delirio anche nella seconda data al Circo Massimo di una Roma che non potrò mai dimenticare!!” Così Cesare Cremonini le due serate da oltre 70mila spettatori al Circo Massimo, uno show che per più di due ore ha ripercorso i suoi 25 anni di carriera. Ad accompagnarlo sul sul. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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