Roma incorona Cremonini | doppio sold out e l' annuncio

Notizia in breve

Due concerti di Cesare Cremonini al Circo Massimo di Roma hanno registrato il tutto esaurito, con oltre 70.000 persone presenti in entrambe le serate. L’artista ha eseguito uno spettacolo di più di due ore, ripercorrendo i suoi 25 anni di carriera. L’artista ha commentato l’evento definendolo un’esperienza memorabile, sottolineando l’entusiasmo suscitato tra il pubblico durante entrambe le serate.