Aldair incorona Mancini | In sette anni di Roma hai già superato il mio numero di gol ora punta a farne il doppio

Durante la partita tra Roma e Fiorentina, Gianluca Mancini ha segnato il suo 21° gol con la maglia giallorossa, superando il numero di marcature realizzate in sette anni con la squadra. Aldair, ex calciatore, ha commentato il raggiungimento affermando che Mancini ha già superato il suo record personale e ora mira a raddoppiare il suo numero di reti. Il gol è arrivato al 13° minuto del match.

Il sigillo messo a segno al 13? di Roma-Fiorentina permette a Gianluca Mancini di salire a quota 21 gol con la maglia giallorossa. Le congratulazioni non si sono fatte attendere: l’ex difensore brasiliano Aldair, che nella sua esperienza con il club capitolino ha collezionato ben 436 presenze e 20 reti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Solo La Roma (@sololaromait) Pluto ha voluto celebrare il sorpasso realizzativo del difensore azzurro con un videomessaggio: “Ciao Gianluca, mi hai superato in appena sette stagioni alla Roma. Ora ti auguro altri 15 gol, così raddoppi”. Parole sorprendenti, cariche di amore e di orgoglio, quelle pubblicate sui profili social della testata giornalistica Il Romanista.🔗 Leggi su Sololaroma.it Notizie correlate Roma, Mancini nella storia: superato Aldair tra i difensoriLa storia della Roma si aggiorna sotto i colpi di Gianluca Mancini, che grazie alla rete realizzata nel recente successo per 4-0 contro la Fiorentina... Leggi anche: Roma, Aldair compie 60 anni: il primo trailer del documentario ‘Cuore giallorosso’ Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Aldair incorona Mancini, Il Romanista recita così stamani: Mancio sei grande; ESCLUSIVA - VIDEO - Aldair incorona bomber Mancini; In Veneto festeggiano tutte, tranne il Verona. Che però può ripartire da Sogliano. ESCLUSIVA - VIDEO - Aldair incorona bomber ManciniGianluca con 21 reti ora è il secondo difensore più prolifico della nostra storia alle spalle di Panucci (a quota 31). Il brasiliano «Mi hai superato, ora ti auguro altri 15 gol!» ... ilromanista.eu Roma, Aldair vota Ndicka: Mancini mi piace, ma lui mi somiglia di piùLa Roma attende con fermento lo scontro diretto con il Napoli: quale miglior test che il confronto diretto con la squadra Campione d'Italia in carica, per capire le reali intenzioni della squadra di ... tuttomercatoweb.com ESCLUSIVA - VIDEO - #Aldair incorona “bomber” #Mancini Gianluca con 21 reti ora è il 2º difensore più prolifico della nostra storia dietro #Panucci (a 31). Il brasiliano «Mi hai superato, ora ti auguro altri 15 gol!» @gabrielefasan #ASRoma x.com Gianluca con 21 reti ora è il secondo difensore più prolifico della nostra storia alle spalle di Panucci (a quota 31). Il brasiliano «Mi hai superato, ora ti auguro altri 15 gol!» Gabriele Fasan https://www.ilromanista.eu/news/as-roma/171101/esclusiva-aldair- - facebook.com facebook