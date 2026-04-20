Tommaso Paradiso ha concluso con successo il primo weekend del suo tour al Palazzo Dello Sport di Roma, registrando due serate completamente esaurite. Reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “I romantici”, uno dei più trasmessi in radio, il cantante ha portato sul palco il suo repertorio. L’evento ha attirato un pubblico numeroso, che ha riempito entrambi i giorni, confermando il forte interesse nei suoi confronti.

Reduce dal debutto al Festival di Sanremo con la canzone “I romantici”, tra i brani più suonati in radio sin dall’uscita, è partito il tour di Tommaso Paradiso che nel weekend è approdato al Palazzo Dello Sport, nella sua Roma, con un doppio sold out. Tommaso Paradiso, le foto del concerto al Palazzo Dello Sport di Roma. Un ritorno alla dimensione live più intensa e centrale del suo percorso, dove il rapporto diretto con il pubblico torna protagonista e si riaccende la solidissima band che da anni lo accompagna, parte integrante della sua identità dal vivo. Nei palazzetti, le canzoni del nuovo album Casa Paradiso insieme ai grandi successi del cantautore romano danno forma a una scaletta potente, che unisce presente e passato con un suono pieno e diretto e un’emotività da cantare che è la sua cifra.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Doppio sold out di Tommaso Paradiso al Palazzo Dello Sport di Roma (Photogallery del concerto)

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