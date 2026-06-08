Roma illuminata a giorno Da San Lorenzo alle stazioni della metro ecco la mappa dei nuovi led

Roma ha installato nuovi sistemi di illuminazione pubblica con luci a LED, sostituendo le vecchie lampadine. La rete di illuminazione, che si estende da quartieri come San Lorenzo alle fermate della metro, è stata aggiornata con nuovi impianti. Questa operazione segue oltre dieci anni dalla precedente ristrutturazione avviata durante l’amministrazione precedente.

Illuminazione pubblica, si cambia. A distanza di oltre 10 anni dalla “rivoluzione” di Ignazio Marino, che fece installare tutte lampadine al Led nelle strade di Roma, Roberto Gualtieri mette nuovamente mano agli impianti.La sostituzione dei punti luce in tutta Roma era stata annunciata durante la. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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