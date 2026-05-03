Ponte del 1° maggio a Roma controlli dei Carabinieri dalle stazioni alle metro | 32 arresti e 16 denunce

Da ilsole24ore.com 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il ponte del 1° maggio a Roma, i Carabinieri hanno effettuato controlli in diverse zone della città, tra stazioni e fermate della metropolitana. Nel corso delle operazioni sono stati arrestati 32 persone e altre 16 sono state denunciate. Sono stati sequestrati stupefacenti e armi, e sono state effettuate ispezioni per verificare il rispetto delle norme di sicurezza e legalità.

In occasione del ponte del 1ç maggio, i Carabinieri del gruppo di Roma hanno potenziato i servizi esterni per migliorare il controllo del territorio con pattuglie a piedi, in auto e moto e per vigilare sulla sicurezza stradale, al fine di assicurare una serena permanenza ai tanti turisti accolti a Roma. I controlli sono stati svolti nei pressi degli scali ferroviari, nelle stazioni della metropolitana, a bordo dei mezzi pubblici, nei luoghi maggiormente frequentati dai turisti e nei principali punti di aggregazione. Il bilancio delle attività, condotte dai Carabinieri è di 32 persone arrestate, delle quali 16 sorprese in flagranza per il...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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