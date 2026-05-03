Ponte del 1° maggio a Roma controlli dei Carabinieri dalle stazioni alle metro | 32 arresti e 16 denunce

Durante il ponte del 1° maggio a Roma, i Carabinieri hanno effettuato controlli in diverse zone della città, tra stazioni e fermate della metropolitana. Nel corso delle operazioni sono stati arrestati 32 persone e altre 16 sono state denunciate. Sono stati sequestrati stupefacenti e armi, e sono state effettuate ispezioni per verificare il rispetto delle norme di sicurezza e legalità.

In occasione del ponte del 1ç maggio, i Carabinieri del gruppo di Roma hanno potenziato i servizi esterni per migliorare il controllo del territorio con pattuglie a piedi, in auto e moto e per vigilare sulla sicurezza stradale, al fine di assicurare una serena permanenza ai tanti turisti accolti a Roma. I controlli sono stati svolti nei pressi degli scali ferroviari, nelle stazioni della metropolitana, a bordo dei mezzi pubblici, nei luoghi maggiormente frequentati dai turisti e nei principali punti di aggregazione. Il bilancio delle attività, condotte dai Carabinieri è di 32 persone arrestate, delle quali 16 sorprese in flagranza per il...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Ponte del 1° maggio, a Roma controlli dei Carabinieri dalle stazioni alle metro: 32 arresti e 16 denunce Notizie correlate Litorale Romano. Maxi controlli dei Carabinieri per il ponte del 25 Aprile. 8 arresti, 16 denunce, sanzioni per oltre 34mila euro. Sequestrati coltelli e drogaCronache Cittadine OSTIA FIUMICINO FREGENE – Nel corso dell’ultimo fine settimana, in concomitanza con le festività del 25 Aprile, i L'articolo... Roma: controlli in stazioni metro, tre arresti e un fermoControlli intensificati sulle metropolitane di Roma portano a tre arresti e due provvedimenti restrittivi. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Primo Maggio, boom di prenotazioni last minute: le mete più gettonate; Per il ponte del 1° maggio 2026 sono 7,4 milioni gli italiani pronti a partire, soprattutto verso il mare; Ponte del Primo maggio, oltre 7 milioni in viaggio, Italia la meta preferita; Le 5 gite più belle per uno splendido ponte del 1° maggio non lontano da Milano. Ponte del 1° Maggio in Toscana: guida agli eventiLa primavera toscana del 2026 è una vera epifania del lavoro creativo, un concetto che in questa terra si declina da secoli tra la sapienza delle mani e l’ardire dell’intelletto. Per questo ponte del ... nove.firenze.it Ponte del 1° maggio, pronto soccorso sotto pressione: afflussi record nell’ImperieseRafforzati i servizi con tre mezzi in più delle pubbliche assistenze. Asl1: «Attivate tutte le misure per garantire la continuità» ... riviera24.it Mentre oltre 500mila veneti sono in viaggio per il ponte del Primo Maggio, quasi 280mila lavoratori resteranno in servizio tra turismo, sanità, commercio e trasporti. I dati della CGIA - facebook.com facebook