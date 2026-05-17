Festa scudetto Inter oggi a Milano | stazioni metro chiuse e percorso la mappa della mobilità

Oggi a Milano si svolgono i festeggiamenti per il ventunesimo scudetto dell’Inter, con la partita contro il Verona alle 15 a San Siro che dà il via alle celebrazioni. La città si prepara con alcune stazioni della metropolitana chiuse e un percorso di mobilità temporaneamente modificato per gestire l’afflusso di tifosi e l’organizzazione degli eventi. La giornata si prospetta intensa, con i cittadini e i tifosi pronti a partecipare alle celebrazioni per il titolo vinto dalla squadra nerazzurra.

Milano oggi è nerazzurra. Al termine della partita Inter-Verona, in programma alle 15 a San Siro, in città inizieranno i festeggiamenti per il 21esimo scudetto dell'Inter. Le modifiche alla rete dei trasporti urbani scattano già dal primo pomeriggio di oggi, domenica 17 maggio, con la chiusura di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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FESTA SCUDETTO INTER IN PIAZZA DUOMO

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