Roma festa thailandese al laghetto dell’Eur | prodotti tipici e tradizioni

Una festa thailandese si è svolta al laghetto dell’Eur, coinvolgendo la comunità thailandese di Roma. La giornata ha visto la presenza di numerosi partecipanti, con bancarelle che offrivano prodotti tipici e specialità tradizionali. L’evento si è concentrato sulla condivisione culturale attraverso la cucina e le tradizioni, attirando un pubblico vario. La manifestazione ha avuto un carattere di incontro e socializzazione, con momenti dedicati alla degustazione e allo scambio di esperienze.

Roma, 8 giugno 2026 – Una giornata di incontro, tradizione e condivisione al laghetto dell’Eur, dove la comunità thailandese di Roma si è riunita per un raduno molto partecipato, animato dalla preparazione e dalla vendita di prodotti tipici. L’iniziativa ha richiamato numerose persone, trasformando l’area in uno spazio di festa e socialità. Tra profumi, colori e specialità della tradizione thailandese, i partecipanti hanno potuto scoprire piatti e prodotti legati alla cultura del Paese asiatico, in un clima conviviale e aperto alla città. Il raduno ha rappresentato anche un’occasione per rafforzare il legame della comunità thailandese presente a Roma, valorizzando tradizioni, cucina e identità culturale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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