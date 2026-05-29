Nel pomeriggio di oggi, ecoattivisti di Extinction Rebellion hanno versato vernice verde nelle acque del laghetto dell’Eur a Roma. L’azione è durata pochi minuti, con alcuni attivisti che si sono immersi nell’acqua per distribuire la vernice. La polizia è intervenuta sul posto, identificando alcuni partecipanti. Nessun ferito è stato segnalato. La protesta ha attirato l’attenzione sulla questione ambientale legata alla tutela delle aree verdi e delle acque pubbliche.

Nel pomeriggio di oggi, ecoattivisti di Extinction Rebellion hanno tinto di verde le acque del laghetto dell’Eur di fronte alla sede dell’Eni in piazzale Enrico Mattei a Roma e appeso al ponte sovrastante un enorme striscione con il logo dell’azienda che brucia la bandiera della Palestina e la scritta “Stop Ecocidio – Stop Genocidio”. Si apre così la ‘PrimaVera Democrazia’, la settimana di proteste di Extinction Rebellion, che vuole evidenziare il legame tra crisi ecoclimatica, guerre e crisi della democrazia. Temi che, nella giornata dello sciopero generale convocato da Unione dei Sindacati di Base e da Giovani Palestinesi, sono trasversali alle proteste di sindacati, movimenti e associazioni che chiedono si fermino la guerra, il riarmo e il genocidio a Gaza e denunciano la deriva autoritaria dell’Italia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, ecoattivisti tingono di verde le acque del laghetto dell'Eur

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