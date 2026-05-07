Si è conclusa con un’ampia partecipazione la seconda edizione della ‘Fiera Agricola dei Sibillini’. L’evento, promosso e patrocinato dal Comune di Amandola, è stato organizzato in collaborazione con diverse associazioni di categoria tra cui Coldiretti, Copagri, Cna e Amap. La manifestazione si inserisce nel progetto ‘Sibillini Romantici’ e ha visto la presenza di espositori di prodotti tipici e artigianato agricolo della zona.

Si è conclusa con una grande partecipazione la seconda edizione della ‘ Fiera Agricola dei Sibillini ’, l’evento promosso e patrocinato dal Comune di Amandola insieme a numerose associazioni di categoria: Coldiretti, Copagri, Cna e Amap ed inserito nell’ambito del progetto ‘Sibillini Romantici’. La manifestazione ha animato per due giorni la località Pian di Contro, offrendo delle giornate all’insegna delle eccellenze rurali, della zootecnia, della gastronomia e della tradizione locale. "Un ringraziamento va al grande lavoro svolto dal vice sindaco Giovanni Annessi e al consigliere Alessio Ciabattoni per l’impegno e la dedizione con cui hanno seguito ogni dettaglio di questa manifestazione – dichiara il sindaco Adolfo Marinangeli -.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alla ‘Fiera Agricola dei Sibillini’ tradizioni e prodotti tipici

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