Roma e grandi eventi | il piano di Gualtieri

Il sindaco di Roma ha annunciato un piano per aumentare la presenza di grandi eventi in città, con l’obiettivo di rafforzare la sua attrattività. Il progetto prevede anche una programmazione più diffusa, che coinvolga i quartieri e gli spazi urbani più piccoli, oltre alle aree centrali. La strategia mira a distribuire gli eventi su tutto il territorio, favorendo una partecipazione più ampia e capillare. La pianificazione è in fase di definizione e non sono stati ancora comunicati dettagli specifici.

Il sindaco: “Roma è sempre più attrattiva, ma servono anche eventi diffusi nei quartieri”. Roma, 8 giugno 2026 – Roma punta a rafforzare il proprio ruolo di città attrattiva per i grandi eventi, ma anche a costruire una programmazione più diffusa, capace di coinvolgere i quartieri e gli spazi urbani più piccoli. È questa la linea indicata dal sindaco Roberto Gualtieri, intervistato dal direttore dell’Adnkronos, Davide Desario, ad Adn Talks. Il primo cittadino ha sottolineato la necessità di dotare la Capitale di strutture più adeguate per ospitare eventi di grande richiamo. “Cosa si può fare di più per gli eventi a Roma? Roma non ha ancora un auditorium di una certa taglia, non ha un formato da 15-20. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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