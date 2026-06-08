Cultura | Gualtieri a Roma grandi nomi letteratura
A Roma questa estate si terrà un festival con numerosi autori contemporanei di rilievo. L’evento si svolgerà in diverse location della città e coinvolgerà scrittori di fama internazionale. Sono previsti incontri, presentazioni e letture pubbliche. La manifestazione durerà diverse settimane e attirerà appassionati di letteratura da tutta Italia. La partecipazione dei grandi nomi è stata confermata e il programma sarà annunciato a breve.
A Roma, durante questa estate, si terrà un evento di grande richiamo culturale, con “grandi nomi della letteratura del presente” che parteciperanno al festival. Questo prestigioso festival si articolerà su tre serate, tutte ambientate nello scenario suggestivo dello stadio Palatino, a cui si aggiunge un appuntamento speciale che avrà luogo all’Idroscalo di Ostia. Presentazione del Festival di Letterature. Queste informazioni sono state condivise dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, durante la presentazione di “Letterature, festival internazionale di Roma”, che si è svolta presso il Campidoglio. Il sindaco ha colto l’occasione per sottolineare l’importanza di questo evento per la cultura romana e nazionale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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