Cultura | Gualtieri a Roma grandi nomi letteratura

Notizia in breve

A Roma questa estate si terrà un festival con numerosi autori contemporanei di rilievo. L’evento si svolgerà in diverse location della città e coinvolgerà scrittori di fama internazionale. Sono previsti incontri, presentazioni e letture pubbliche. La manifestazione durerà diverse settimane e attirerà appassionati di letteratura da tutta Italia. La partecipazione dei grandi nomi è stata confermata e il programma sarà annunciato a breve.