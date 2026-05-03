Roma piano Gualtieri | 30 milioni per l’acquisto di immobili occupati

Il Comune di Roma ha annunciato un piano da 30 milioni di euro destinato all’acquisto di immobili occupati, con l’obiettivo di intervenire sulle aree dismesse e di proprietà pubblica. La misura prevede l’acquisto di immobili attualmente occupati, in alcuni casi da centri sociali o gruppi di cittadini, con l’intento di gestire la situazione e riqualificare le zone interessate. La decisione ha suscitato discussioni sulla gestione del patrimonio pubblico e sulle implicazioni per le politiche urbanistiche della città.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno i centri sociali le decisioni urbanistiche del Campidoglio?. Perché lo Stato deve pagare milioni per immobili già occupati?. Chi gestisce davvero le migliaia di alloggi popolari occupati ad Roma?. Quanto costerà trasformare le occupazioni politiche in edilizia pubblica?.? In Breve Ater gestisce tra 7.700 e 9.000 occupazioni abusive su 45.000 alloggi popolari.. Federico Rocca evidenzia l'impatto economico per via Bibulo pari a 8,5 milioni.. Il Campidoglio ha stanziato 11 milioni per la riconversione di Porto Fluvial.. Roma conta oltre 20 occupazioni non abitative gestite da movimenti politici..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, piano Gualtieri: 30 milioni per l’acquisto di immobili occupati Notizie correlate Meloni su Piano Casa: Approvate norme per sgomberi immobili occupati(Agenzia Vista) Roma, 30 aprile 2026 "Insieme al decreto sul piano Casa, il Cdm approva anche un disegno di legge con dichiarazione d'urgenza sul... Leggi anche: Dimmi La Verità | Fabrizio Santori (Lega) «Scandalo del Comune di Roma sull'acquisto di immobili» Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Sito Istituzionale | Stagione balneare 2026, firmata l'ordinanza; Riforma dei poteri, Meloni contro il Pd fa imbarazzare Gualtieri. Cosa succede all'asse per Roma; Roma Capitale: Gualtieri, 'Non è il tempo di polemiche, andare avanti'; Casa, Gualtieri a Bruxelles con i sindaci europei: Serve un piano Ue per l’abitare. Roma, piano straordinario da 30 milioni di euro per riparare le buche che si sono aperte dopo le pioggeLa prima variazione d’urgenza dell’anno al Bilancio di previsione è dedicata alle buche. Quando tra gennaio e febbraio ci sono stati lunghi giorni di pioggia no-stop, il sindaco Gualtieri ha dato ... ilmessaggero.it #Pellegrini alla #Juve Il centrocampista non contento della proposta della #Roma x.com la Repubblica. . Incidente mortale all’alba del 3 maggio sul Grande raccordo anulare di Roma: scende dall’auto per aiutare un automobilista che aveva perso il controllo della sua macchina e viene investito. La vittima è un uomo di 35 anni. Altre tre persone so - facebook.com facebook