Un uomo di 25 anni è stato arrestato a Roma con l’accusa di aver aggredito la fidanzata di 19 anni. Secondo quanto riferito, avrebbe colpito la ragazza con calci, pugni e schiaffi, stringendole il collo, e l’avrebbe minacciata di morte e di violenza nel caso avesse interrotto la relazione. Le forze dell’ordine hanno ricostruito una serie di comportamenti violenti e intimidatori nei confronti della giovane.

Calci, pugni, schiaffi e strette al collo, insieme a insulti e minacce di morte in caso di rottura della relazione: questo è il quadro allarmante di violenze ricostruito dai carabinieri ai danni di una ragazza di 19 anni, perseguitata dal fidanzato di 25 anni, di origini peruviane. Quest’ultimo è stato arrestato con l’accusa di atti persecutori e lesioni personali. Arresto e provvedimenti cautelari. L’ordinanza cautelare è stata eseguita dai carabinieri della stazione di Roma Piazza Bologna e dalla Compagnia di Roma Parioli, che hanno rintracciato il giovane, residente nella Capitale e già con precedenti penali. Il soggetto è stato sottoposto agli arresti domiciliari con l’ausilio di un braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Roma: calci, pugni, schiaffi e minacce alla fidanzata 19enne, arrestato 25enne

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