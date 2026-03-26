Un uomo di 25 anni è stato ammonito dopo aver aggredito la fidanzata in pieno centro città, colpendola con calci e schiaffi davanti a numerosi passanti. L’episodio si inserisce in una serie di comportamenti violenti e maltrattanti messi in atto dallo stesso individuo nei confronti della compagna. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto immediatamente dopo la segnalazione.

ANCONA- Calci, schiaffi e minacce in pieno centro cittadino, davanti ai passanti. È l’episodio più recente di una serie di comportamenti violenti e maltrattanti messi in atto da un venticinquenne italiano nei confronti della fidanzata. L’aggressione è avvenuta al termine di un acceso diverbio tra i due. In strada, sotto gli occhi delle persone presenti, il giovane ha colpito la donna e l’ha trascinata a terra, rendendo necessario l’intervento delle Forze di polizia. Secondo quanto ricostruito, gli episodi di violenza fisica e verbale si sarebbero verificati più volte, anche in luoghi pubblici e alla presenza di altre persone. I fatti sono stati inquadrati nell’ambito di una condotta riconducibile alla violenza domestica. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Aggredisce la fidanzata in pieno centro, calci e schiaffi davanti ai passanti: ammonito un 25enne

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