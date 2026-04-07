Pugni calci e schiaffi | aspetta l' ex fidanzata al parco e la riempie di botte

Un uomo ha aggredito la sua ex fidanzata nel parco cittadino mentre questa passeggiava con il cane. La donna è stata colpita con pugni, calci e schiaffi. L'aggressione è avvenuta senza che ci fosse un motivo apparente e la donna ha riportato ferite durante l'episodio. La polizia è intervenuta sul posto per fermare l’uomo e ricostruire l’accaduto.

Una donna è stata aggredita brutalmente dal suo ex compagno, mentre passeggiava con il cane in un parco cittadino. L’uomo, un 45enne calabrese con precedenti, l’ha sorpresa nascosto tra la vegetazione e l’ha colpita ripetutamente con calci, pugni e schiaffi, lasciandola a terra dolorante e in stato di shock. La vittima aveva già denunciato in passato l’uomo per maltrattamenti e persecuzioni, raccontando agli agenti della Polizia di Stato di vivere da anni in un clima di paura a causa della gelosia ossessiva e della dipendenza dell’ex compagno dalle droghe. In lacrime, ha riferito di temere costantemente per la propria incolumità. Allarmati dalla richiesta di aiuto giunta al 112, gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti immediatamente. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Aggredisce la fidanzata in pieno centro, calci e schiaffi davanti ai passanti: ammonito un 25enneANCONA- Calci, schiaffi e minacce in pieno centro cittadino, davanti ai passanti.

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Brescia, colpisce a pugni calci e schiaffi la ex: arrestato 45enneViolenta aggressione in pieno giorno ai danni di una donna, già vittima di maltrattamenti. La Polizia ha arrestato l’uomo trovandolo in possesso di cocaina. quibrescia.it

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