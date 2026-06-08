Roma blitz nei shisha bar | sequestrati quasi 18 chili di melassa per narghilè

Nella giornata del 8 giugno 2026, le forze dell’ordine hanno effettuato un blitz in alcuni shisha bar a Roma. Durante i controlli, sono stati sequestrati circa 18 chili di melassa per narghilè e sono state comminate sanzioni per un totale superiore ai 94 mila euro. Inoltre, sono state riscontrate carenze igieniche all’interno di alcuni locali controllati.

Roma, 8 giugno 2026 – Quasi 18 chili di melassa per narghilè sequestrati, sanzioni per oltre 94mila euro e carenze igieniche riscontrate nei locali. È il bilancio dei controlli effettuati a Roma nell’ambito dell’operazione “Narghilè 2026”, condotta dal personale dell’Ufficio Antifrode Lazio, dell’Ufficio ADM Lazio 1 e dell’Ufficio ADM Lazio 2 della Direzione Territoriale Lazio e Abruzzo, insieme ai NAS dei Carabinieri di Roma. Gli accertamenti hanno riguardato tre esercizi commerciali, i cosiddetti shisha bar, dove vengono somministrati cibi, bevande e prodotti da fumo da consumare all’interno dei locali. Melassa senza contrassegni e vendita non autorizzata. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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