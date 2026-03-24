Droga in casa a Picanello scatta il blitz | sequestrati quasi 3 chili di stupefacenti

La polizia ha eseguito un’importante operazione antidroga che ha permesso di sequestrare un significativo quantitativo di sostanze stupefacenti, tra hashish e marijuana, pronto per essere immesso nel mercato dello spaccio. La droga è stata trovata nella disponibilità di un 47enne catanese che l’aveva nascosta nell’armadio della sua camera da letto. A scoprirlo sono stati gli agenti della squadra volanti e della squadra cinofili della questura di Catania che hanno effettuato un blitz nella sua abitazione, nel quartiere Picanello, durante un’attività di controllo finalizzata proprio al contrasto del fenomeno dello spaccio in città. A fiutare la presenza della sostanza stupefacente sono stati i cani-poliziotto che hanno segnalato con insistenza ai rispettivi conduttori la porta dell’abitazione dell’uomo, in via Antonio Cagnoni. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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