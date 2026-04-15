Cerveteri blitz Nas nei ristoranti | un’attività chiusa e quasi 800 chili di cibo sequestrati

Nel corso di un’operazione a Cerveteri durante il fine settimana, i Nas hanno effettuato controlli in diversi ristoranti. Un’attività è stata chiusa temporaneamente e altre due sono state sanzionate. Complessivamente, sono stati sequestrati circa 800 chili di alimenti, ritenuti non idonei al consumo. Le verifiche sono state condotte per verificare il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza alimentare.

L’operazione è stata condotta dai Nas insieme ai Carabinieri Forestali di Roma, impegnati in una serie di verifiche mirate alla tutela della salute pubblica e al rispetto delle normative nel settore della ristorazione. Le ispezioni, effettuate il 10 aprile tra il centro cittadino e le zone periferiche, hanno interessato diversi esercizi commerciali. Uno degli aspetti centrali emersi riguarda il mancato rispetto delle procedure previste dal sistema Haccp, ritenuto fondamentale per garantire la sicurezza alimentare lungo tutta la filiera. In più casi, secondo quanto accertato durante i controlli, sarebbero state ignorate norme basilari nella gestione e nel controllo degli alimenti.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Nas nei ristoranti e supermercati della provincia: 700 chili di alimenti sequestratiQuattro sequestri nelle attività di ristorazione e negli esercizi commerciali, per un totale di 700 chili di alimenti sottratti al consumo. Leggi anche: Carenze igieniche in due ristoranti a Cornelia: sequestrati 1250 chili di cibo Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Otto quintali di cibo sequestrato dai Nas a Cerveteri, rischi per la salute da selvaggina non tracciata; Allarme a Roma: Nas sequestrano otto quintali di selvaggina non tracciata, rischi per la salute in periferia. Cerveteri, blitz Nas nei ristoranti: un’attività chiusa e quasi 800 chili di cibo sequestratiCerveteri, 15 aprile 2026 – Un fine settimana di controlli serrati a Cerveteri si è concluso con un bilancio pesante: un’attività chiusa temporaneamente, altre due sanzionate e quasi 800 chili di ... ilfaroonline.it Cibo a rischio nei ristoranti, blitz dei Nas: maxi sequestro e chiusuraCERVETERI – Un fine settimana di controlli serrati si è tradotto in un bilancio pesante: un’attività chiusa, altre due sanzionate e quasi 800 chili di alimenti sottratti al consumo perché ritenuti non ... civonline.it E' durata esattamente un anno l'esperienza del Lupo Ferretti sulla panchina del Cerveteri - facebook.com facebook