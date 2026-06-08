Una bambina di Roma, che un anno fa si era legata con lo scotch al tavolo della cucina per stare con la madre, è stata affidata al padre. La decisione è stata presa dopo un procedimento giudiziario. La minore vive con il genitore che ha ottenuto l’affidamento. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità e dei servizi sociali. La bambina è stata affidata al padre in seguito alle valutazioni dei professionisti coinvolti nel caso.

Nel quartiere Monteverde di Roma,una bambina, pur di restare con la madre,si era legata al tavolo della cucina con dello scotch. Ma, secondo quanto riportaCorriere,il tribunale dei minori ha disposto un decreto lo scorso 15 maggio tramite il quale ha previsto l’allontanamento dalla casa materna e il trasferimento in quella del padre. Le Garanti Marina Terragni, Monica Sansone e Iside Castagnola hanno incontrato nella sede del Consiglio regionale del Lazio la mamma della piccola Stella. Tramite una nota hanno specificato che da quel momento “la bambina non ha più contatti, nemmeno telefonici, con la mamma, che ha il divieto di avvicinamento”. In una perizia svolta precedentemente, la donna veniva descritta come ostativa rispetto al padre, rinviato a giudizio per lesioni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Roma, bimba si lega al tavolo per restare con la madre: affidata al padre

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