Lilt stop al digiuno di Serravezza | si punta al tavolo con la Puglia

L’oncologo Giuseppe Serravezza ha deciso di interrompere il digiuno iniziato per protestare contro i blocchi amministrativi della Regione Puglia che hanno rallentato la realizzazione del centro Ilma a Gallipoli. La sua protesta, che durava da alcuni giorni, si è conclusa senza ulteriori dettagli sulle modalità di dialogo successivamente avviate. La questione riguarda le procedure amministrative legate ai lavori e alla costruzione della struttura sanitaria.

L’oncologo Giuseppe Serravezza ha interrotto il digiuno estremo intrapreso per protestare contro i blocchi amministrativi della Regione Puglia che rallentano la realizzazione del centro Ilma a Gallipoli. La decisione, giunta dopo un incontro d’urgenza dei vertici della Lilt di Lecce avvenuto mercoledì 15 aprile a Casarano, sposta ora il confronto sul piano istituzionale, con un appuntamento cruciale fissato a Bari per il prossimo 21 aprile. Il peso di una scelta tra etica e urgenza sanitaria. La tensione accumulata negli ultimi giorni nel Salento si è sciolta in un momento di sollievo per l’intera comunità locale e per i volontari impegnati nella lotta contro i tumori.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lilt, stop al digiuno di Serravezza: si punta al tavolo con la Puglia Notizie correlate Lilt, rientra l’emergenza: Serravezza sospende lo sciopero della fame per l’IlmaCASARANO – Una giornata di alta tensione si è conclusa con un sospiro di sollievo per la sanità salentina e per i volontari della Lilt (Lega italiana... Johnson trascina Atlanta, McCollum rifinisce: stop al digiuno contro PhillyLe formazioni di Atlanta e Philadelphia si sono affrontate in un confronto che ha messo in evidenza le capacità offensive e difensive di entrambe,...