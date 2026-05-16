Stella la bimba difesa dai vicini a Monteverde è stata affidata al padre Prelevata a scuola dalla polizia
Stella, la bambina del quartiere Monteverde di Roma, è stata presa a scuola dalla polizia e affidata al padre. La vicenda ha coinvolto i servizi sociali, che avevano deciso di rimuoverla dalla madre a causa di una contesa tra i genitori. La decisione di affidamento è stata comunicata nelle ultime ore, dopo che le forze dell’ordine sono intervenute per prelevarla. La storia ha attirato l’attenzione di molti abitanti del quartiere, che ricordano i passaggi più recenti della vicenda.
Molti ricorderanno la storia di Stella, la bambina del quartiere Monteverde di Roma, che, contesa dai genitori, doveva esser tolta alla madre dai servizi sociali. Per evitare il distacco si mobilitò l’intero condominio in cui la piccola viveva con la mamma. Il caso finì su diversi giornali. Oggi Repubblica torna sulla vicenda: la bambina è stata prelevata a sorpresa dalla polizia, mentre si trovava a scuola, ed è stata affidata al padre. Quando la nonna è andata a prenderla non l’ha più trovata e le maestre hanno confermato l’intervento della forza pubblica. E proprio su questo aggiornamento che rischiano di sollevarsi polemiche. La vicenda. La situazione per la piccola, affetta da una patologia genetica, è complicata. 🔗 Leggi su Open.online
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