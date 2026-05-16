Stella la bimba difesa dai vicini a Monteverde è stata affidata al padre Prelevata a scuola dalla polizia

Stella, la bambina del quartiere Monteverde di Roma, è stata presa a scuola dalla polizia e affidata al padre. La vicenda ha coinvolto i servizi sociali, che avevano deciso di rimuoverla dalla madre a causa di una contesa tra i genitori. La decisione di affidamento è stata comunicata nelle ultime ore, dopo che le forze dell’ordine sono intervenute per prelevarla. La storia ha attirato l’attenzione di molti abitanti del quartiere, che ricordano i passaggi più recenti della vicenda.

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