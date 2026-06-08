La nuova versione della coupé elettrica di lusso presenta un design rivisto con linee più affilate e dettagli aerodinamici migliorati. Gli interni sono stati aggiornati con materiali di alta qualità e tecnologia avanzata, tra cui un sistema di infotainment più grande e connesso. La batteria ha una capacità aumentata, garantendo un'autonomia superiore rispetto alla versione precedente. Le sospensioni sono state perfezionate per migliorare la tenuta di strada e il comfort di guida.

Rolls-Royce ha ufficialmente svelato la seconda generazione della Spectre, la coupé a zero emissioni che, dopo essere stata lanciata ufficialmente sul mercato dal 2022, nel suo primo biennio di piena commercializzazione è diventata la Rolls-Royce più venduta in Europa e il secondo modello più richiesto a livello globale dopo Cullinan. Questa nuova generazione porta con sè importanti aggiornamenti ingegneristici con l'obiettivo di incrementare ulteriormente le prestazioni e diminuire i tempi di ricarica. L'autonomia è aumentata del 18%, e con una sola ricarica l'elettrica può raggiungere ora i 627 km nel ciclo Wltp, grazie... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Rolls-Royce Spectre Series II, com'è fatta la nuova versione della coupé di lusso elettrica

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Rolls-Royce Spectre Series II First Look

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