Salone del mobile 2026 a Milano boom di ucraini presenti con auto di lusso tra i veicoli anche Bentley e Rolls Royce targate Kiev

Al Salone del Mobile 2026 di Milano si è registrato un notevole afflusso di visitatori ucraini, molti dei quali si sono presentati a bordo di auto di lusso come Bentley e Rolls Royce, tutte targate Kiev. La presenza di questi veicoli ha attirato l’attenzione tra i partecipanti, in un evento che normalmente si concentra su design e arredamento. La visita di questi automobili evidenzia la presenza di cittadini ucraini nel settore del lusso durante la manifestazione.

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