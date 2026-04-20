Le aziende di auto di lusso stanno utilizzando il trasporto aereo per consegnare i loro veicoli alle regioni del Golfo Persico, superando le restrizioni marittime imposte nella zona del Medio Oriente. I veicoli di alta gamma vengono spediti tramite voli dedicati, garantendo così la consegna diretta ai clienti nelle monarchie del Golfo. Questa strategia consente di evitare le complicazioni legate ai blocchi navali e alle restrizioni sui trasporti marittimi.

Le vetture di lusso superano il blocco marittimo in Medio Oriente volando verso le monarchie del Golfo Persico. Mentre lo stretto di Hormuz resta paralizzato da mine, droni e missili, interrompendo i flussi di merci e idrocarburi, Ferrari e altri marchi d’élite hanno attivato rotte aeree per rifornire sceicchi ed emiri con modelli esclusivi. La crisi militare in Iran ha colpito duramente la logistica regionale. Il commercio internazionale, che solitamente si affida alle rotte navali, subisce un arresto forzale proprio nello stretto di Hormuz, rendendo difficili o impossibili le importazioni di prodotti via mare. In questo scenario di guerra, la consegna di beni di altissimo valore richiede soluzioni drastiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lusso in volo: Ferrari e Rolls-Royce sfidano la guerra via cielo

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