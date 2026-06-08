Roland Garros Cobolli si arrende a Zverev | l’abbraccio della Roma dopo la finale

Durante la finale di Roland Garros, Flavio Cobolli è stato sconfitto da Alexander Zverev. Dopo l'incontro, i due si sono scambiati un abbraccio. Cobolli, che ha raggiunto una fase importante del torneo, non è riuscito a conquistare il titolo. La vittoria è andata all'avversario tedesco. La partita si è conclusa con il trionfo di Zverev, lasciando Cobolli senza il trofeo ma con un risultato significativo nel torneo.

Flavio Cobolli ha visto sfumare il sogno di vincere il Roland Garros, ma il suo percorso resta straordinario. Il tennista romano (e romanista) ha raggiunto per la prima volta una finale Slam, confermando il suo talento e la sua crescita a livello internazionale. Sugli spalti anche il suo amico Edoardo Bove, giunto a Parigi per sostenerlo in un match così importante. Una prestazione da top 10 mondiale. Nella finale di Parigi, solamente un campione come Zverev ha saputo fermare Cobolli, imponendosi con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 dopo oltre quattro ore di gioco. Nonostante la sconfitta, per il tennista romano arriva una soddisfazione importante: da lunedì entrerà nei primi dieci giocatori del ranking mondiale, diventando il settimo italiano a raggiungere questo traguardo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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ROLAND GARROS FLAVIO COBOLLI SI ARRENDE DOPO 5 SET AL TEDESCO SASHA ZVEREV

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