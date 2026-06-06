Nella finale del Roland Garros, Cobolli e Zverev si affrontano per la conquista della Coppa dei Moschettieri. I due tennisti si sono già incontrati in passato, e le loro sfide precedenti sono state analizzate per prevedere l’esito dell’incontro. La partita rappresenta un’occasione importante per entrambi, con il vincitore che otterrà il titolo del torneo parigino.

Cobolli e Zverev si contendono la Coppa dei Moschettieri a Parigi: l’analisi, i precedenti tra i due giocatori e il pronostico della finale del Roland Garros. Non stiamo usando un’iperbole, quando diciamo che al Roland Garros di quest’anno ne sono successe di tutti i colori. Gli italiani si sono fatti valere letteralmente fino alla fine, ma sono stati anche, diciamoci la verità, un po’ sfortunati: Jannik Sinner è uscito al secondo turno per via di un malessere che non gli ha dato tregua in campo, Matteo Berrettini ha abbandonato il derby in corsa per un dolore all’anca e Matteo Arnaldi, invece, si è beccato un virus intestinale proprio alla vigilia della semifinale tutta azzurra che si sarebbe dovuta disputare venerdì. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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© Ilveggente.it - Cobolli-Zverev, un sogno per due: il pronostico della finale del Roland Garros

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