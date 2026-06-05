Arnaldi si ritira per un virus | Cobolli in finale contro Zverev al Roland Garros

Matteo Arnaldi si è ritirato dalla semifinale del Roland Garros a causa di un virus. L’annuncio è stato dato dagli organizzatori in sala stampa, specificando che l’atleta non ha potuto partecipare alla partita. Al suo posto, Flavio Cobolli accederà alla finale, dove affronterà il tennista tedesco. La decisione di Arnaldi di rinunciare è stata comunicata prima dell’inizio del match.

PARIGI – Flavio Cobolli è in finale al Roland Garros. Matteo Arnaldi ha rinunciato a giocare la semifinale. Il forfait di Arnaldi nella semifinale è stato annunciato in sala stampa dagli organizzatori dello Slam parigino, precisando che Arnaldi è affetto da un ‘virus’ e per questo non potrà giocare. Il pubblico verrà rimborsato. Cobolli domenica 7 giugno 2026 affronterà Alexander Zverev che ha battuto in 4 set il ceco Jakub Mensik, numero 27 Atp con il punteggio di 7-5 6-2 3-6 6-3. Il tennista tedesco, numero 3 del mondo, raggiunge così la sua quarta finale Slam in carriera (finora ne ha perse 3 su 3). MAL DI STOMACO – “Non era quello che volevo ma da ieri sera ho cominciato a non sentirmi benissimo – ha detto Matteo Arnaldi in conferenza stampa a Parigi. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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Arnaldi si ritira dal Roland Garros: l'annuncio in conferenza stampa, Cobolli in finale con Zverev

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