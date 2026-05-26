Terni musica e dj set in centro con ‘Letz Festival’ | Una città viva accessibile e contemporanea IL PROGRAMMA
A Terni si tiene il ‘Letz Festival’, un evento che coinvolge musica, dj set e spazi temporanei nel centro città. Il festival si svolge come un appuntamento urbano diffuso, con attività e momenti di intrattenimento che mirano a rendere la città più viva e accessibile. L’iniziativa si inserisce in un programma volto a valorizzare il centro storico attraverso eventi culturali e musicali. La manifestazione coinvolge vari spazi pubblici e propone un calendario di attività durante tutto il periodo.
Un festival urbano diffuso tra musica, dj set, spazi temporanei e attività coinvolte nel centro di Terni. Tutto questo è racchiuso nella terza edizione del Letz Festival in programma sabato 6 giugno, originariamente annunciato al parco dei Campacci. Una dimensione urbana capace di accogliere una. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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