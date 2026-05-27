La Roma smantella l’attacco per Gasperini | Vaz in prestito Dovbyk verso l’addio

La Roma ha deciso di prestare Vaz e di lasciare Dovbyk libero di cercare una nuova squadra. La società si sta concentrando sulla riorganizzazione del reparto offensivo in vista della prossima stagione, seguendo le indicazioni del tecnico. Nessuna conferma ufficiale su altri movimenti di mercato o acquisti imminenti. La strategia mira a rinnovare l’attacco con nuovi innesti o modifiche interne. La decisione di cedere i giocatori fa parte di questa revisione complessiva.

La Roma si appresta a varare una profonda rifondazione del proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione sportiva, spinta dalle precise linee guida del tecnico Gian Piero Gasperini. Nel corso di un intervento radiofonico concesso ai microfoni dell’emittente Radio Manà Manà Sport, il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante ha svelato nei dettagli le imminenti strategie di calciomercato della dirigenza giallorossa, delineando un assetto radicalmente mutato. Il piano strategico stabilito a Trigoria prevede una netta epurazione interna finalizzata ad allontanare quegli elementi che non hanno trovato una corretta collocazione schematica o che non hanno risposto adeguatamente alle sollecitazioni caratteriali richieste dallo staff tecnico durante le sessioni quotidiane di allenamento. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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CAOS ROMA: GASPERINI vs RANIERI - UNO SALTA DAVVERO

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