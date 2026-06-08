Calciomercato Roma Robinio Vaz verso il prestito | il Bologna valuta l’affondo
La Roma sta considerando un prestito per Robinio Vaz, con il Bologna che sta valutando un’offerta. La società giallorossa si sta preparando per il mercato estivo, cercando di rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. La trattativa tra le due squadre è in fase di valutazione, senza ancora una decisione definitiva. La finestra di calciomercato si apre con l’obiettivo di assicurare i giocatori necessari per il tecnico.
L’ estate della Roma sta per entrare nel vivo, con la necessità di vivere una finestra di calciomercato che garantisca a Gasperini i giusti innesti in vista della prossima stagione. Per costruire una rosa funzionale, però, non ci si dovrà solamente focalizzare sugli acquisti, ma anche sulle cessioni, compresi quei giocatori che potrebbero essere mandati in prestito per accumulare minutaggio ed esperienza. Questo sembrerebbe essere il caso di Robinio Vaz, sul quale ci sarebbe l’interesse del Bologna. Impatto complicato con la Serie A. Arrivato dal Marsiglia nel corso della sessione invernale di calciomercato, Robinio Vaz rappresenta uno dei profili più interessanti su cui la Roma intende costruire il proprio futuro. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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