Calciomercato Roma Robinio Vaz verso il prestito | il Bologna valuta l’affondo

Notizia in breve

La Roma sta considerando un prestito per Robinio Vaz, con il Bologna che sta valutando un’offerta. La società giallorossa si sta preparando per il mercato estivo, cercando di rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. La trattativa tra le due squadre è in fase di valutazione, senza ancora una decisione definitiva. La finestra di calciomercato si apre con l’obiettivo di assicurare i giocatori necessari per il tecnico.