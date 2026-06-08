robinio vaz nel mirino del bologna tentativo per il gioiello della roma

Il Bologna sta considerando la cessione di uno o due giocatori chiave della rosa, tra cui il gioiello della Roma, in seguito alla mancata qualificazione alle competizioni europee. Tra i nomi sul tavolo ci sarebbe Robinio Vaz, che potrebbe essere uno dei pezzi pregiati in partenza. Nel frattempo, i rossoblù stanno esplorando anche alcune opzioni per rafforzare la squadra.

La mancata qualificazione alle competizioni europee porterà il Bologna a cedere uno o due pezzi pregiati della propria rosa con i rossoblu che, però, stanno anche valutando alcune piste per rinforzare il proprio organico. Robinio Vaz nel mirino del Bologna (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando a quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, uno dei nomi caldi è quello di Robinio Vaz, attaccante della Roma che potrebbe salutare la capitale per andare a giocare con maggiore continuità. Nel caso in cui Santiago Castro dovesse salutare il Bologna in estate (il Nottingham Forest è forte su di lui), gli emiliani potrebbero fare un tentativo per il giovane gioiello della squadra allenata da Gian Piero Gasperini. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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